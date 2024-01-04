حصاد 2023.. 47 مليون مسافر عبر المطارات المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، حصاد عام 2023، حيث شهدت الحركة الجوية العالمية في عام 2023 انفراجة كبيرة لصالح شركات الطيران والمطارات، والعودة لجني الأرباح بعد تخطي سنوات جائحة كورونا.

وبحسب بيان الشركة، اليوم الخميس، حقق مطار القاهرة الدولي وباقي المطارات المصرية معدلات قياسية في أعداد الركاب والطائرات هذا العام 2023، وبلغ عدد الركاب 47 مليون راكب، على متن 365 ألف رحلة جوية عبر المطارات المصرية.

وأشار البيان إلى أن قضية التغيرات المناخية أصبحت تمثل تحديًا كبيرًا وهاجسًا يؤرق نشطاء البيئة حول العالم، مما دفع منظمات ومؤسسات الطيران عالميًا لبحث مواجهة تحدي كيفية العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية، وفي نفس الوقت العمل على فتح المجال لنمو الحركة الجوية لتلبية الطلب المتزايد على السفر، وهو الأمر الذي جعل من لغة الممارسات الخضراء لغة عالمية ينطق بها العاملون بهذه الصناعة حول العالم.

وتابعت الشركة أن مشروعات التطوير والتوسعة بالمطارات المصرية أخذت تسير نحو مراعاة الأبعاد البيئية، من أجل مطارات خضراء، وهو الأمر الذي بدأ يتحقق على أرض الواقع بالفعل بتدشين مشروعات صديقة للبيئة بالمطارات المصرية، مثل مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب، الذي تم الانتهاء من تنفيذه ومن المنتظر افتتاحه في القريب العاجل، وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة بمطار الغردقة، ومشروعات الطاقة الشمسية واستخدام أنظمة ترشيد الطاقة بمطارات القاهرة وشرم الشيخ وغيرها من المشروعات والممارسات الخضراء بالمطارات المصرية، وهو الأمر الذي عزز من حصول عدد من المطارات لشهادات الاعتماد في الجودة والبيئة من الجهات المانحة ومنها المجلس العالمي للمطارات لقارة إفريقيا ACI Africa.

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