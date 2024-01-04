حصاد 2023.. أبرز مشروعات وإنجازات مطار القاهرة الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن مطار القاهرة الدولي شهد خلال 2023 العديد من مشاريع التطوير ورفع الكفاءة.

مطار القاهرة الدولي، أحد أهم وأعرق المطارات في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، لموقعه الجغرافي ‏المميز وكونه مطارًا محوريًا، ونظرًا لأهميته البالغة في حركة النقل الجوي.

وقالت الشركة القابضة للمطارات، في بيان، تزامنا مع الاحتفال بمرور 60 عامًا على افتتاح المطار، إنه ‏تم الانتهاء من تطوير سيور المطار وفق أحدث النظم العالمية وبرامج التشغيل مع زيادة ‏الإمكانيات التشغيلية لتصل إلى 12 ألف حقيبة في الساعة بدلا من 4800 حقيبة قبل تنفيذ ‏المشروع.

كما تم تركيب أحدث الأنظمة الأمنية، حيث توجد 4 مراحل فحص تعمل بنظام الفحص المقطعي ثلاثي الأبعاد للكشف على الحقائب بطاقة استيعابية لكل جهاز حوالي 1800 حقيبة في الساعة، بجانب ‏الربط والتكامل بين مبنى 2 ومبنى 3 وتبادل رسائل الحقائب بين النظامين وتصل الطاقة ‏الاستيعابية لسيور الربط 3000 حقيبة في الساعة، كما تم رفع القدرة التخزينية لسيور الحقائب المبكرة ‏من 250 حقيبة إلى 1200 حقيبة.‏

وتم أيضًا الانتهاء من تطوير وصيانة كل الطرق المؤدية للمطار وشبكة الطرق الداخلية المؤدية إلى ‏مباني المطار الثلاثة من رفع كفاءة وتوسعة وتشجير وتزويدها بأحدث أنظمة الإضاءة وتزويد الطرق ‏باللافتات الإرشادية التي تعمل بنظام الخلايا الضوئية، كما تم تطويرها وتزويدها بنظام لصرف مياه ‏الأمطار وربط مداخل ومخارج المطار بالمحاور الرئيسية.‏

كما تم الافتتاح الرسمي وتشغيل المشاية الكهربائية التي تربط بين الجراج متعدد الطوابق ومباني الركاب وتحتوي على 5 أماكن للخدمات موزعة بطول المشاية ومزودة بعربات "اخدم نفسك" وعربات الجولف كار‏، وتم تزويدها بأحدث تقنية تكنولوجية من كاميرات مراقبة وشاشات عرض الرحلات وخدمة الإنترنت ‏وأنظمة الحريق، والمشروع مكيف بالكامل لراحة المسافرين، كما تسهم في تسهيل حركة الركاب ‏وانتظار ‏السيارات وتفادي أي تكدسات داخل مطار القاهرة، وتشمل منطقة انتظار (‏HUB‏) بمساحة ‏‏1320 م2 تشمل مساحات تجارية وخدمية ‏ودورات مياه.‏

وتم كذلك الانتهاء من رفع كفاءة الجراج متعدد الطوابق والذي تصل طاقته الاستيعابية لأكثر من 2500 سيارة ‏بمساحة للدور 18000 م2 ومساحة إجمالية 90000 متر مربع بتنفيذ أعمال الدهانات ورفع كفاءة ‏دورات المياه وتزويد الجراج بأنظمة إضاءة الليد، ونظام التهوية، وشبكة صرف الأمطار، وتطوير شبكات ‏وأنظمة إطفاء الحريق، فضلًا عن تزويد الجراج بساحة انتظار أمامية لخدمة ما يقرب من 100 أتوبيس ‏وميني باص.‏

وشهد عام 2023 تطوير ورفع كفاءة مباني الركاب حيث تم تنفيذ ‏خطة تطوير كاملة بمبنى الركاب رقم (1)، شملت ‏إحلال وتجديد جميع شاشات عرض رحلات الطيران بجميع صالات السفر والوصول بمبنى ‏الركاب رقم (1)، وتوفير شاشات 75 بوصة لعرض بيانات الرحلات أمام مداخل الصالات.

كما تم تنفيذ خطة إحلال ‏وتجديد جميع كاونترات الموازين بصالة السفر الدولي، وتوفير ‏ماكينات تغليف الحقائب، وتحديث ‏جميع دورات المياه وتركيب 10 مظلات أمام صالتي السفر والوصول الدولي للمودعين والمستقبلين‏‏.‏

وللتيسير على ضيوف الرحمن المتجهين إلى بيت الله الحرام عبر الصالة الموسمية، وفرت شركة ‏ميناء القاهرة الجوي أعدادًا إضافية من عربات "اخدم نفسك" وخصصت أماكن جديدة لها لتكون في ‏متناول الركاب، كما وفرت الشركة عددًا وفيرًا من الكراسي المتحركة، وتوسيع وتجهيز المنطقة ‏الخاصة بالإحرام بكل سبل الراحة وتخصيص مكان لبيع ملابس الإحرام، كما تم تغيير سيور الحقائب ‏وعمل الصيانة الدورية لجميع كاونترات السفر، بالإضافة إلى توفير ماكينات إضافية لتغليف الحقائب لمنع التكدس. ‏

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