شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اللجنة العليا لانتخابات نقابة البيطريين.. والتصويت 6 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم النقيب العام، خلال اجتماعه اليوم الخميس، 4 يناير 2024، تشكيل اللجنة العليا لانتخابات التجديد النصفى، من كل من:

- الدكتور ناجى سلام رئيسا للجنة.

- الدكتور أحمد عنتر عضوا.

- الدكتور طارق مسك عضوا.

- الدكتور محمد شفيق عضوا.

- الدكتور هيثم جنيدى عضوا.

كما قرر المجلس:

1- فتح باب تلقى الطعون بدءا من الأثنين 8 يناير حتى الأحد 14 يناير 2024، على أن تقدم باليد أو ترسل بالبريد السريع.

2- وتخصص الفترة من يوم الأثنين 15 يناير وحتى الخميس 18 يناير 2024 لمراجعة الطعون والبت بها.

3- فتح باب التنازلات بدءا من يوم الأحد 21 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024 على أن تقدم باليد أو ترسل بالبريد السريع الموثق بالشهر العقارى.

4- على أن يتم الإعلان عن الكشوف النهائية لأسماء المرشحين بالانتخابات يوم الأحد 28 يناير 2024.

5- إجراء الانتخابات 6 مارس 2024.

وقد استعرضت خلال الاجتماع، لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، تقريرها النهائى بشأن قوائم المرشحين.