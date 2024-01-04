شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اللجنة العليا لانتخابات نقابة البيطريين.. والتصويت 6 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
- الدكتور ناجى سلام رئيسا للجنة.
- الدكتور أحمد عنتر عضوا.
- الدكتور طارق مسك عضوا.
- الدكتور محمد شفيق عضوا.
- الدكتور هيثم جنيدى عضوا.
كما قرر المجلس:
1- فتح باب تلقى الطعون بدءا من الأثنين 8 يناير حتى الأحد 14 يناير 2024، على أن تقدم باليد أو ترسل بالبريد السريع.
2- وتخصص الفترة من يوم الأثنين 15 يناير وحتى الخميس 18 يناير 2024 لمراجعة الطعون والبت بها.
3- فتح باب التنازلات بدءا من يوم الأحد 21 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024 على أن تقدم باليد أو ترسل بالبريد السريع الموثق بالشهر العقارى.
4- على أن يتم الإعلان عن الكشوف النهائية لأسماء المرشحين بالانتخابات يوم الأحد 28 يناير 2024.
5- إجراء الانتخابات 6 مارس 2024.
وقد استعرضت خلال الاجتماع، لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، تقريرها النهائى بشأن قوائم المرشحين.
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