جثتا طفل وشاب تحت الركام.. مشاهدة مرعبة في انهيار مبنى بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مصرع عاملين أحدهما طفل تحت ركام مبنى تحت الإنشاء بكرداسة.
مأمور قسم شرطة كرداسة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار مبنى تحت الإنشاء ووجود ضحايا بجوار القرية الذكية.
تحريات المباحث تحت إشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة توصلت إلى انهيار جزء من سقف بمنى تحت الإنشاء مكون من طابق واحد بجوار مصنع "موبيكا" بطريق أبو رواش.
الحادث أسفر عن حالتي وفاة هما: أحمد نور عبد النبي 22 سنة وكريم عمر عبد الهادى 16 سنة -تم إيداعهما ثلاجة مستشفى أوسيم المركزي - وأصيب 4 آخرون نقلوا للمستشفى.