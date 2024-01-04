جثتا طفل وشاب تحت الركام.. مشاهدة مرعبة في انهيار مبنى بكرداسة

الحادث أسفر عن حالتي وفاة هما: أحمد نور عبد النبي 22 سنة وكريم عمر عبد الهادى 16 سنة -تم إيداعهما ثلاجة مستشفى أوسيم المركزي - وأصيب 4 آخرون نقلوا للمستشفى.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012