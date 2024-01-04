وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقد أعرب وزير الداخلية، عن أصدق تهانيه وكامل هيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، مؤكداً على أن تلك المناسبة نستلهم منها مشاعر السلام والمحبة.

كما أشاد وزير الداخلية، بالدور الوطنى المُشرف للكنيسة المصرية والذى ظل على مدار العصور مثالاً يحتذى به فى إعلاء قيم التسامح والإخاء بين كافة أبناء الوطن ، وأنها كانت دائماً فى مقدمة الصفوف للمحافظة على وحدة النسيج الوطنى.

من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة فى مواجهة التحديات، مؤكداً على تكاتف ومساندة أبناء الشعب لأجهزته الأمنية فى أداء مهامها من أجل تحقيق الأمن والإستقرار بكافة ربوع الوطن.