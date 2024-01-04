بالصور.. وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رحب البابا بضيوفه مقدمًا لهم الشكر على زيارتهم وتهنئتهم، وأعرب عن تقديره لدور الشرطة وأجهزتها والجهود التي يبذلونها في سبيل حفظ الأمن في مصر، وأشاد بالتطور الكبير الذي يشهده العمل في وزارة الداخلية.

ومن جهته هنأ وزير الداخلية البابا متمنيًا له ولجميع المسيحيين المصريين أعياد سعيدة، مؤكدًا أن دور رجل الشرطة يتكامل مع رجل الدين في حماية المواطنين من كل الظروف والتحديات.