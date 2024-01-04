"مغارة علي بابا".. تفاصيل جديدة في صحراء أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أسبوع من البحث والتحري تعكف خلاله الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لفك طلاسم تشكيل عصابي يتاجر في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأكتوبر.

الفصل الأول دارت أحداثه بمدينة السادس من أكتوبر، في أثناء مرور دورية لتفقد الحالة الأمنية اشتبهت في سيارتين على جانب الطريق. ارتابت القوات في مستقليها فاستوقفتهم لتكتشف مفاجأة.

تحريات أشرف عليها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بينت أن مهندسا وطالبا وعاطلا كانوا بصدد إتمام عملية استبدال عملة سقطوا في حالة تلبس. المفاجأة لم تتوقف عند ضبط الشرطة ملايين الجنيهات بحوزة الثلاثة وامتدت للكشف عن "مغارة علي بابا".

بتطوير مناقشتهم بقيادة المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر ومعاونيه الرائد محمد فهمي والنقيب عمرو الببلاوي أرشد الثلاثة عن غرفة سرية داخل غرفة بجراج مهجور بمدينة حدائق أكتوبر اتخذوها كخزينة لإخفاء حصيلة نشاطهم غير المشروع بداخلها 75 مليون جنيه و119 ألف دولار و70 ألف ريال سعودي و31 ألف يورو.

الفصل الأول من القضية انتهت أحداثه بين أروقة منشأة شرطية تابعة لمديرية أمن الجيزة لتتولى وزارة الداخلية ممثة في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة التحقيق؛ للتوصل إلى العقل المدبر للعصابة.