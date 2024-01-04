شكرا لقرائتكم خبر عن المطران منير حنا: عدد الخليج 365 عن عيد الميلاد دور تنويرى عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المطران منير حنا، المطران الشرفى لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فى مصر، إن ملف الخليج 365 الخاص بعيد الميلاد المجيد غنىّ كثيراً بالمعلومات وشامل الفن والسياسة والدين في سابقة لم تحدث من قبل أن جريدة يومية تخصص كل هذا الكم من التعريف بالكنيسة.

وأضاف المطران منير حنا أن عدد الخليج 365 يمثل دورا تنويريا جدا فهذه الحقائق تبث روح الوحدة ويستفيد منها المسلمون ليتعرفوا على حقائق كثيرة لا يعرفوها مثل تاريخ الكنيسة والبطاركة والشهداء، وتجعل المسيحيين فخورين ببلدهم وهناك من يذكر عطائهم.

وتابع: "الحقيقة أستطيع القول إن عدد جريدة الخليج 365 عدد فريد فقد جاء فى مناسبة ممتازة جدا وهى عيد الميلاد، ويعتبر عملا متميزا جدا ويقدم المعلومة بشكل مبسط فى حديثه عن الأجراس والزى الكهنوتى والرهبنة"، مضيفاً أنه سيكون مرجعا لأى باحث يريد تدوين معلومات وحقائق عن الكنيسة في مصر.