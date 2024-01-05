شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 5/1/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:19 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 م
موعد صلاة العصر 49: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:31 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:04 م
موعد صلاة العصر 2:51 م
موعد صلاة المغرب 5:10 م
موعد صلاة العشاء 6:34 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:56 ص
موعد صلاة العصر 2:44 م
موعد صلاة المغرب 5:04 م
موعد صلاة العشاء 6:26 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:04 ص
وقت صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 2:41 م
وقت صلاة المغرب 5:02 م
وقت صلاة العشاء 6:21 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:07 ص
موعد صلاة الظهر 11:54 ص
موعد صلاة العصر 53: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:14 م
موعد صلاة العشاء 6:31 م
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