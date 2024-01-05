شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: مشروع مسار العائلة المقدسة أطول محور عمرانى يقوده قطاع السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عادل الجندى المنسق الوطنى لمشروع مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار، إن مشروع مسار العائلة المقدسة هو أطول محور عمرانى يقوده قطاع السياحى، ومبنى على قصة روحانية وليست دينية لأن هذا يرفع سقف الطلب السياحى.

وأضاف المنسق الوطنى لمشروع مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار، خلال برنامج "افتح باب قلبك"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مسار العائلة المقدسة يتصف بصفة روحانية تتصف بالندرة، حيث إن الرحلة لها 3 مواقع بيت لحم والأردن ومصر، وكان اللجوء إلى مصر هربا من بطش الملك هيرودس.

وتابع المهندس عادل الجندي: "قصة مسار العائلة المقدسة بروحانياتها وبعنصر الندرة لابد أن تحمل على مجال ما، وأفضل هدية تريد مصر أن تقدمها مصر للعالم أن تحمل على السياحة لأنها تعبر عن المشهد التنموى الذي تشهده مصر الآن وقررنا ترجمة القصة الروحانية لمشروع تنوى كبير".

وقال المنسق الوطنى لمشروع مسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار، إن المشروع تم الانتهاء منه وتبقى طريق واحد فقط يستغرق أيام في أسيوط، حيث بدأنا في أكتوبر 2014 وبالتالي بدأنا المشروع منذ 10 سنوات.