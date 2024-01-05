شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى تصريحات سابقة، أن الوطن هو بيتنا الكبير وبيت الأسرة الكبيرة، وهو لنا جميعًا وبنا جميعًا والحفاظ عليه واجبنا جميعًا، فالوطن ليس مجرد أرض نسكنها بل هو كيان يسكننا ونسكنه، وأن الحفاظ على الوطن واجب شرعى ووطنى وحياتى، ومن حقه علينا أن نعمل على كل ما يحفظ أمنه وأمانه ويحقق الخير لنا جميعًا، مشددا على أن الوطنية ليست ادعاء بل هى انتماء بالجهد والعرق والعمل الجاد، فالعامل فى مصنعه والفلاح فى أرضه والعالم والمفكر والإعلامى والطبيب كل فى مجاله، والعامل الذى يتقن عمله ويجتهد فيه متعبد بعمله، وقد قالوا: "إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل وأصالة معدنه فانظر إلى مدى انتمائه إلى وطنه واعتزازه".
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