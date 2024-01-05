شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 10 ساعات عن بعض مناطق أبو النمرس بالجيزة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة عن قطع المياه لمدة 10 ساعات عن مناطق: (أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، شبرامنت، منيل شيحة)، وذلك من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 5/1/2024 وحتى الساعة الثامنة صباحا غد السبت الموافق 6/1/2024. وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال صيانة بخط المياه قطر 800 مم بطريق مصر أسيوط البطيء بمنطقة أبو النمرس. وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال الإصلاح، لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة. كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة أى معوقات لسرعه الانتهاء من أعمال الاصلاح. وستقوم شركه مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتتحرك في الأماكن المتأثرة ويتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

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