شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد: غرفة أزمات على مدار الساعة تحسبا لأى حالة من عدم الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذه الغرفة تكون على تواصل دائم مع غرفة الأزمات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والتى من خلالها يتم التواصل مع غرف الأزمات بمختلف محافظات الجمهورية، ويتم مدهم بنشرات وتفاصيل حالة الطقس على مدار الساعة خاصة فى حالات عدم الاستقرار.

ولفت إلى أن شتاء هذا العام قريب الشبه من شتاء العام الماضى من حيث انخفاض درجات الحرارة والظواهر الجوية المصاحبة لحالات عدم الاستقرار، قائلا: "دائما يتم موافاة المواطنين بحالات عدم الاستقرار ويتم للتنويه عن الحالات العنيفة قبلها بوقت كافٍ لاتخاذ التدابير اللازمة من جانب الجهات المعنية، وأيضا حتى يتخذ المواطنين كافة التدابير الخاصة أثناء خروجهم".

والهيئة لديها 6 مراكز إقليمية معتمدة من المنظمة العالمية للأراصد الجوية وهم كالآتي: المركز الإقليمي لتدريب الأشقاء الأفارقة والعرب على علوم الأرصاد الجوية لاعتمادهم كمتنبئين وراصدين جويين – المركز الإقليمي - المركز الإقلمي للاتصالات – المركز الإقليمي للمعايرة وصيانة أجهزة الرصد – المركز الإقلمي لمراقبة الطقس – المركز الإقليمي للإشعاع – المركز الإقليمي للأوزون.

كما أن للهيئة شبكة ضخمة من محطات الرصد التى تغطى جمهورية مصر العربية وعددها يتجاوز المائة محطة وتم تطوير هذه المحطات لتعمل أتوماتيكيا كما تم شراء عدد 30 محطة إضافية وتم تركيبهم مؤخرا، علما بأن جميع المحطات تعمل على مدار 24 ساعة، كما أن هناك أربع مراكز تنبؤات على أعلى مستوى، وذلك لخدمة الملاحة الجوية.