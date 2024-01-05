هيئة الدواء تكشف 3 طرق مهمة لعلاج قرح الفم

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن قرح الفم متعبة جدا، وتسبب صعوبة في الأكل، وفي بعض الحالات يمكن أن تسبب سوء تغذية.

وأضافت هيئة الدواء المصرية أن علاج قرح الفم يتمثل في 3 طرق أساسية وهى:

1- التخدير الموضعى.

2- مسكنات الألم أو غسول الفم أو البخاخات للحفاظ على رطوبة الفم.

3- الأدوية المضادة للالتهابات.

وتعرف تقرحات الفم بأنها جروح تتشكل داخل الفم سواء كانت على اللسان أو اللثة أو حتى الشفتين، وهناك أسباب مختلفة وراء تكون تقرحات الفم تتراوح من نقص الفيتامينات إلى العدوى وإصابات الفم ولها العديد من الأنواع تتمثل في:





تقرحات الفم الصغرى:

قرح صغيرة تلتئم في غضون أسبوعين دون أن تسبب الكثير من الانزعاج، هذا النوع لا يتسبب في حدوث ندبات.

تقرحات الفم الرئيسية:

وهي أكبر نسبيًا من القرح الطفيفة وهي أكثر إيلامًا وأعمق، قد تستغرق عدة أسابيع في الشفاء وقد تسبب أيضا ندبات.

قرحة الهربسي:

هي قرح غير معدية تحدث بسبب عدوى الهربس، هذه مؤلمة للغاية وتتطلب تدخلًا طبيًا للشفاء بشكل كامل وسريع، يمكن أن يصاب الأطفال بهذه القرح إذا كانوا مصابين بالهربس ويجب أن يحصلوا على مساعدة طبية فورية.