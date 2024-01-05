شكرا لقرائتكم خبر عن 83 % من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بترشيد استخدام مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد استخدام مياه الشرب، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد استخدام مياه الشرب وأيد 83% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد استخدام مياه الشرب، بينما عارض 17% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بترشيد استخدام مياه الشرب.

الاستطلاع

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