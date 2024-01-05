نجت الزوجة والابنة.. مصرع أب و3 أبناء في حريق عقار بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
لقي أب و3 أبناء مصرعهم فيما نجت الزوجة وابنتها؛ إثر حالات اختناق نتيجة حريق مسكنهم مركز البدرشين جنوب الجيزة، اليوم الجمعة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بقرية سقارة.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور المركز.
تبين بالفحص نشوب حريق داخل عقار مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص -أب و3 أبناء- وإصابة الزوجة وابنتها بحالة اختناق ونقلتا إلى المستشفى المركزي للعلاج.