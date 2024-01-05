جثامين أب وبناته الثلاث.. رائحة الموت تطبق على عقار "سقارة" بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
انتدب مدير امن الجيزة لجنة من المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق عقار مركز البدرشين أودى بحياة أب و3 بنات فيما أصيبت الزوجة والابنة بحالة اختناق، الجمعة.
الحريق أسفر عن مصرع كل من: جميل رمضان عبد الكريم وبناته (أميرة - نرمين - بسملة) وأصيبت الأم سحر عبد الرحمن كامل والابنة "ياسمين" وتخضعان للعلاج.
البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بقرية سقارة.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور المركز.
تبين بالفحص نشوب حريق داخل عقار مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص -أب و3 بنات- وإصابة الزوجة وابنتها بحالة اختناق ونقلتا إلى المستشفى المركزي للعلاج.