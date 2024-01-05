شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن انعقاد جلسة مقرأة كبار القراء المسجدية بـ"الحسين" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، عقد الختمة المسجدية المجودة من مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لأعلام القراء غدا السبت 6 يناير 2024م، برئاسة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن اللجنة تضم في عضويتها كل من: القارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ محمود عبد الباسط، والقارئ الشيخ عزت راشد، والقارئ الشيخ السعيد فيصل.

وتبدأ التلاوة المجودة بإذن الله تعالى من قوله تعالى: {۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَ ٰ⁠وَةࣰ لِّلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱلۡیَهُودَ وَٱلَّذِینَ أَشۡرَكُوا۟ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقۡرَبَهُم مَّوَدَّةࣰ لِّلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِینَ قَالُوۤا۟ إِنَّا نَصَـٰرَىٰۚ ذَ ٰ⁠لِكَ بِأَنَّ مِنۡهُمۡ قِسِّیسِینَ وَرُهۡبَانࣰا وَأَنَّهُمۡ لَا یَسۡتَكۡبِرُونَ} [سُورَةُ المَائـِدَةِ: ٨٢].