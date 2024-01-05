"جريمة أبو زعبل" .. بماذ أفاد التقرير الطبي لقتيل ليلة رأس السنة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

واقعة مؤلمة دارت أحداثها على أطراف قرية أبوزعبل بالقليوبية، راح ضحيتها "عبده" قُتل ذبحاً على يد شاب "عمار" و 3 آخرين حال توجهه لمنزل عمته. وقبل أن يذهب رفقة أصدقائه للاحتفال برأس السنة في منطقة الخانكة.

الضحية "عبد الكريم مدحت" (23 عامًا) هو الابن الوحيد لوالديه، أصيب بقطع غائر في الرقبة إثر مشاجرة دارت مع 4 شباب فارق الحياة على إثرها بقطع غائر في الرقبة بالناحية اليسرى. حسب التقرير الطبي المبدئي للضحية.

وحصل "الخليج 365" على تقرير الفحص الطبي المبدئي للمجني عليه الذي كشف عن تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف وظائف التنفس؛ إثر جرح قطعي بالرقبة من الناحية اليسرى.

وأفاد التقرير أنه تم عمل إصلاح للشريان السباتي الأيسر وتم وضع المريض على جهاز تنفس صناعي وأدوية داعمة للقلب والدورة الدموية، وعمل إنعاش قلبي رئوي للمجني عليه لكنه لم يستجيب وحدثت الوفاة.

وشيع أهالي أبو زعبل، جثمان الضحية "عبده" لمثواه الأخيرعقب صلاة الجنازة، بعدما صرحت النيابة العامة دفن الجثة حال انتهاء توقيع الطبيب الشرعي الذي أعد تقريرمفصل للنيابة العامة بالحالة قبل تشريحها.

ورد بلاغا لقسم الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من أحد المستشفيات يفيد باستقبالهم شاب مصاب بعدة طعنات متفرقة بالجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله المستشفى.

بإجراء التحريات والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "عبد الكريم مدحت" وشهرته "عبده"( 23 عامًا)، مقيم بمنطقة أبو زعبل، وإنه تعرض للطعن بعدة أماكن منها جرح ذبحي بالرقبة من الخلف.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم"عمار" فيما يواصل رجال البحث الجنائي لضبط المتهمين الثلاثة الآخرين، وذلك بعد أن اعترف المتهم باشتراكهم في الجريمة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.

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