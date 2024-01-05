شكرا لقرائتكم خبر عن العمل: استعادة 314.5 مليون جنيه مستحقات لمصريين بالخارج خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل إنه خلال العام المنقضى 2023، ومن خلال 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة في بلدان (السعودية والإمارات ولبنان والأردن وقطر والكويت وإيطاليا والعراق)، يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصرى، تمكنت من إعادة مستحقات للعمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، بلغت 314 مليونا و583 ألفاً و718 جنيهاً مصرياً، وزعت ما بين مستحقات مالية من تسوية المنازعات، ومستحقات مالية من الضمان والمعاشات، ومستحقات الدفعة الواحدة.

وأشارت وزارة العمل إلى أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج نظمت 1134 اجتماعات عمالية، و201 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و463 زيارة خاصة بالجهات الحكومية، كما تلقت عددا من الشكاوى العمالية بلغت خلال العام 6172 شكوى، ونجحت فى تسوية 4863 شكوى منها وديا، وإحالة 1105 شكوى منها للقضاء.

كما نجحت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج فى تقديم 104 آلاف و642 استشارة عمالية، يأتى ذلك فى إطار قيام المكاتب بدورها فى تنشيط الطلب على العمالة المصرية في حمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها في الدولة المستقبلة لها، وبحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج، ومتابعة حصول العمالة المصرية على مستحقاتها المالية.