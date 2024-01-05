شكرا لقرائتكم خبر عن العمل: استعادة 314.5 مليون جنيه مستحقات لمصريين بالخارج خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت وزارة العمل إلى أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج نظمت 1134 اجتماعات عمالية، و201 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و463 زيارة خاصة بالجهات الحكومية، كما تلقت عددا من الشكاوى العمالية بلغت خلال العام 6172 شكوى، ونجحت فى تسوية 4863 شكوى منها وديا، وإحالة 1105 شكوى منها للقضاء.
كما نجحت مكاتب التمثيل العمالي بالخارج فى تقديم 104 آلاف و642 استشارة عمالية، يأتى ذلك فى إطار قيام المكاتب بدورها فى تنشيط الطلب على العمالة المصرية في حمايتها ورعايتها والحفاظ على حقوقها في الدولة المستقبلة لها، وبحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج، ومتابعة حصول العمالة المصرية على مستحقاتها المالية.
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