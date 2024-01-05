شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه برصف عدة شوارع بمحيط محطة قطارات الصعيد ببشتيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولاته الميدانية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمحيط محطة قطارات الصعيد، ذلك المشروع المقام على مساحة 239 ألف م2 تقريبًا أي ما يعادل 57 فدانًا والذى يعد أحد المشروعات القومية والتنموية الكبيرة التي تقام على أرض الجيزة.

شملت الجولة متابعة المحافظ لأعمال رفع كفاءة كوبرى المشاة الكائن بجوار المحطة والتى تضمنت تركيب أسلاك بأسوار الكوبرى ورفع كفاءة شبكة الإنارة والأرضيات، موجهًا بضرورة مراعاة إنشاء مجري لتصريف مياه الأمطار.

وتابع المحافظ أعمال تشجير ورفع كفاءة الأرصفة وأعمدة الإنارة بالقطاع المحيط بالمحطة، موجهًا بالتعاون مع المواطنين وإزالة كافة المخلفات من أسطح العقارات لعدم تأثيرها على الرؤية البصرية والمظهر الجمالى.

وكلف محافظ الجيزة بتنفيذ أعمال الرصف لعدد من الشوارع الجانبية بمحيط المحطة في إطار خطة المحافظة لتحسين الحالة العامة للقطاع بالكامل.

ووجه المحافظ باستكمال أعمال طلاء العقارات والمنشآت الخدمية الواقعة بمحيط محطة قطارات بشتيل لمواكبة النقلة الحضارية التى تشهدها المنطقة بالكامل مع مراعاة جودة الدهانات والالتزام بالمعايير الفنية فى ذلك الشأن.

وشدد المحافظ على رئيس حى المنيرة الغربية بالرفع الفورى لكافة الإشغالات أسفل محور كمال عامر بنطاق بشتيل، مؤكدًا أنه من غير المسموح وجود أي إشغالات أو تعديات علي الطريق العام.

وخلال الجولة فاجأ مجلس إدارة إحدى الجمعيات الخيرية والكائنة بنفس القطاع بإهداء المحافظ درع الجمعية تقديرًا لمجهوداته فى تحسين جودة حياة المواطنين ومتابعته الميدانية للأعمال ومشروعات التنمية مما أثر بالإيجاب على رفع مستوى الخدمات بكافة القطاعات.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته محمد نور السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، وأشرف بكر رئيس حي إمبابة، ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة، وياسر سامي رئيس حي العجوزة.