شكرا لقرائتكم خبر عن إدخال دفعة مساعدات ومواد إغاثية جديدة لغزة عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معبر رفح بين مصر وقطاع غزة اليوم الجمعة استمرار فتح أبوابه بين الجانبين المصرى والفلسطينى لدخول مساعدات ومواد إغاثية مقدمة من مصر ودول عربية وصديقة ومنظمات إغاثية.

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، إن إجمالي شاحنات المساعدات القادمة عبر بوابة معبر رفح التجاري منذ بدء دخول المساعدات بتاريخ 21/10/2023 وصلت إلى 5294 شاحنة، وهى مصنفة 397 شاحنة مستلزمات طبية، 211 شاحنة أدوية، 53 شاحنة أجهزة طبية (أسرة طبية، معدات) ، 2614 شاحنة مواد غذائية، 833 شاحنة مياه، 179 شاحنة أدوات / مواد نظافة، 59 شاحنة أدوات مطبخ، 94 شاحنة ملابس / أحذية، 2 شاحنة حقائب، 205 فرشات، 497 بطانيات/ ألحفة/ سجاد، 119 شاحنة خيام، 6 شاحنات شوادر، 1 شاحنة أجهزة كهربائية / طاقة شمسية.

بالإضافة لـ شاحنات المحروقات وهى 1896 طن غاز، و3.793.167.00 لتر وقود، بالإضافة لـ سيارات الإسعاف وعددها 81 سيارة .