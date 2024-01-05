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شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير وتجميل أسوار المنشآت بميدان الجيزة ومحيطه .. صور والان مع تفاصيل الخبر
وفى هذا السياق نفذ حى جنوب الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة لأسوار المنشآت بميدان الجيزة وشارع الشهيد جمال الدين عفيفى نطاق حى جنوب الجيزة.
وأِشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تأتى فى إطار حرص المحافظة على تحسين الرؤية البصرية لمختلف شوارع وميادين ومحاور المحافظة، مضيفًا أن الأعمال من شأنها تنمية الواجهة الحضارية لأسوار المنشأت والتى شملت أسوار جامعة القاهرة أحد أعرق جامعات العالم.
شملت الأعمال طلاء الأسوار ورفع كفاءتها وترميمها وتدعيم الأرصفة وإحلال المتهالك منها وتجديد كشافات الإنارة، إلى جانب إضافة أحواض الزهور لإضفاء اللمسة الجمالية على الاسوار .
وقد شهدت الأعمال تواجد ميداني ومتابعه من اللواء زكي سلام رئيس حي جنوب الجيزة.
تجميل الميدان
جانب من تجميل الميدان
عمليات تجميل الميدان
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