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السيسي يوفد مندوبا للطائفة الإنجيلية للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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