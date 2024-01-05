السيسي يوفد مندوبا للطائفة الإنجيلية للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ
أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012