مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الميلاد للقطاعين العام والخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يحصل العاملون بالقطاعين العام والخاص، يوم الأحد المقبل، السابع من يناير على إجازة عيد الميلاد المجيد، بناء على ما أقره مجلس الوزراء.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

فيما أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، أن يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال وزير العمل، إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 5004 لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 7 من يناير 2024.

وهنأ الوزير، الأخوة الأقباط بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، مؤكدا أن شعب مصر "نسيج واحد" تحت مظلة "جمهورية جديدة" يرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.