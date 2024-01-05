شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: بدء توريد 100 ألف طن قصب سكر من المزارعين وإنتاج 7 آلاف طن سكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء توريد نحو 100 ألف طن قصب سكر لـ 3 مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظات الصعيد، تتضمن كوم امبو بواقع 40 ألف طن، و30 ألف طن لكل من إدفو، وأرمنت، وذلك منذ بدء موسم الحصاد لعام 2024، وتم إنتاج نحو 7 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن هناك 4 مصانع أخرى تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية ستبدأ فى استلام محصول القصب من المزارعين خلال أيام وهم دشنا وقوص وجرجا ونجع حمادى.

وقال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الموسم الحالى شهد زيادة فى سعر توريد طن القصب بواقع 400 جنيه لتصل إلى 1500 جنيهًا مقابل 1100 جنيهات بالموسم الماضي، بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد، كما أنه تم إصدار توجيهات بسرعة صرف مستحقاتهم وأن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الـ5 أشهر، منوها الي أن الاحتياطي سيتجاوز الخمسة أشهر، خاصة مع زيادة معدلات التوريد لمحصول القصب، إضافة إلي بدء توريد محصول بنجر السكر والذي يبدأ مارس القادم.

من جهته، قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه يتم توجيه كامل إنتاج السكر من القصب لصالح البطاقات التموينية بواقع 65 ألف طن شهريًا كما يتم طرح كيلو السكر بمنظومة الدعم السلعى بسعر 12 جنيهًا و60 قرشَا، إضافة إلى توفيره بسعر 27 جنيهًا كحصص إضافية لحاملى البطاقات بواقع 1 كيلو لكل بطاقة تضم 3 أفراد فأقل، و2 كيلو لكل بطاقة تضم 4 أفراد فأكثر.

وأوضح اللواء عصام الدين البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية أن الشركة يتبعها 8 مصانع في 5 محافظات (أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ سوهاج ـ المنيا) لإنتاج السكر من القصب والبنجر وهي كوم امبو، ادفو، أرمنت، قوص، دشنا، نجع حمادى، جرجا، أبو قرقاص أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القصب بلغت 300 ألف فدان، بينما بلغت المساحة الموردة إلي مصانع الشركة 205 آلاف فدان، بتراجع 22 ألف فدان عن العام الماضي، ومستهدف توريد نحو 6.2 مليون طن قصب لإنتاج نحو 650 ألف طن سكر، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لشراء المحصول من المزارعين تصل إلى 9.3 مليار جنيه.

وأوضح البديوى أن الشركة تستهدف زيادة كميات بنجر السكر والذى يبدأ فى مارس المقبل، لتعويض تراجع محصول القصب، منوها لتعاقد الشركة على ما يقرب من 23 ألف فدان بنجر، لتوريد ما يقرب من 600 ألف طن لإنتاج نحو 70 ألف طن سكر أبيض.

وأضاف البديوى أن الدولة قدمت حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على التوريد تضمنت توفير الأسمدة بالإضافة إلى تعميم حوافز النقل لتشمل المصانع الثمانية التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية بعد أن كانت مقتصرة على مصنعي قوص وجرجا.

بدوره، قال الكيميائى صلاح عمر العضو المنتدب الفنى لمصانع السكر والتكرير بشركة السكر والصناعات التكاملية خلال جولة تفقدية بمصنع الشركة بكوم امبو في محافظة أسوان لمتابعة توريد محصول القصب من المزارعين، إن الدولة عملت على تعويض النقص فى إنتاج السكر المحلى من القصب عبر الاستيراد من الخارج بكميات كبيرة لتغطية الاستهلاك المحلى، أن إجمالى الطاقة الانتاجية لمصانع الشركة من عصر القصب تصل إلى نحو 6.2 ملايين طن، مقسمة ما بين 1.5 مليون طن لمصنع كوم أمبو، ادفو 900 الف طن، أرمنت 900 ألف طن، قوص 1.1 مليون طن، دشنا 500 ألف طن، نجع حمادى 800 ألف طن، جرجا 400 ألف طن.

وأضاف عمر أن معدلات التوريد اليومية لمصنع كوم أمبو 15 ألف طن، وادفو 9 آلاف طن، أرمنت 10 آلاف طن، وقوص 11.5 ألف طن، و دشنا 8.5 ألف طن، ونجع حمادى 11 ألف طن، وجرجا 6.5 ألف طن، بإجمالى 70 ألف طن يومى لإنتاج 7500 طن سكر أبيض، لافتًا إلى أن المصانع تعمل على مدار الساعة بطاقة 3 ورديات عمل لإستقبال المحصول من المزارعين.

من جهته، قال المهندس سامى عبد المطلب رئيس قطاعات مصانع السكر والخشب الحبيبى بكوم أمبو بأسوان أن إجمالى ما تم زراعته من محصول القصب خلال الموسم الحالى بلغ 52 ألف فدان، بما يوازي 1.5 مليون طن قصب، لإنتاج 160 ألف طن سكر بالمصنع، فضلًا عن إنتاج 70 ألف طن من مُصاص القصب، لإنتاج الأخشاب وأنه تم تذليل كافة العوائق أمام الموردين لضمان سهولة ويسر دخول وخروج السيارات المحملة بالقصب وعدم تكدسها لاستلام أكبر كميات من المحصول المحلي دون حدوث أى أزمات.

وفى نفس السياق، أشارت وزارة التموين أنه يتم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 اشهر لتأمين احتياجات المواطنين.و يتم تسيير حملات يومية بمختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع والإلتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتخفيض أسعار السلع.