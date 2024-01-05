شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الناظر: "لكل من تفضلوا بالدعاء لى.. أنا ماشى بدعائكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هانى الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، الرئيس الأسبق للمركز القومى للبحوث عبر صفحته اليوم على الفيسبوك: "لكل الذين تفضلوا بالدعاء لي من خلال تعليقاتهم أقول لهم.. ربنا يبارك فيكم وفي صحتكم.. وانا ماشي بدعائكم".

وأضاف: "للذين تفضلوا بإرسال أسئلة طبية.. أشكركم أيضا وبعتذر إن كنت لمّ أجاوب علي كل الأسئلة.. وصل عدد التعليقات حتى الآن حوالي ثلاثة آلاف تقريبا.. هذا رقم أكبر من قدرتى.. لكن إن شاء الله فى أقرب فرصة يكرمني ربنا بالقدرة عن التواصل معكم فلن أتأخر أيضا بمشيئة ربنا".