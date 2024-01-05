شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع بمحيط القصر الجمهورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بنشوب اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع في محيط قصر الجمهوري، وتصاعد أعمدة الدخان وسط العاصمة الخرطوم جراء القصف بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن الأوضاع الانسانية متفاقمة جراء انقطاع المياه في عدد من مناطق الخرطوم.