شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالى تُغلق 4 كيانات تعليمية وهمية فى الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق منشآت وهمية بمحافظة الإسماعيلية، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.

وأصدر الوزير قرارًا بغلق المنشأة المسماة "السلام للعلوم والتكنولوجيا" والكائن مقرها 33 شارع السكة الحديد، الدور الثانى، محافظة الإسماعيلية، التي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول الطلاب في أقسام (تمريض، تحاليل طبية، مساحة وخرائط، حاسبات ونظم معلومات، محاسبة وإدارة أعمال، صحافة وإعلام، سياحة وفنادق)، كما تروج لنفسها بمنح شهادات معتمدة وموثقة من الخارجية.

كما أصدر د.أيمن عاشور قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "أوبك أكاديمي" الكائن مقرها 209 شارع الحرية، ميدان الغمرى، شارع محطة القطار، بجوار مكتب البريد الرئيسى، الدور الأول، محافظة الإسماعيلية، التي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول الطلاب من خريجي الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية بأقسام (التمريض، المساحة والخرائط، الضيافة الجوية، السياحة والفنادق، إدارة الأعمال، الصحافة والإعلام، تكنولوجيا البترول، تركيب الأسنان، تكنولوجيا المعلومات، المختبرات) لمدة سنتين، كما تروج لنفسها بأنها تمنح شهادات معتمدة وموثقة من الخارجية، وتوفير التدريب العملي بالمستشفيات، وشركات المقاولات الهندسية والبترول.

وأصدر الوزير قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "أكاديمية الشروق للعلوم والدراسات" التي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول الطلاب من خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بمجموع 50% للدراسة فى تخصصات (تمريض وخدمات صحية، مساحة وإنشاءات، علوم الحاسب الآلى، إدارة أعمال، سياحة وفنادق، صحافة وإعلام)، لمدة عامين، دون التقيد بمجموع أو سنة التخرج، كما تروج لنفسها بمنح شهادات أكاديمية معتمدة، وموثقة من الخارجية، وتوفير التدريب العملي.

كما أصدر د.أيمن عاشور قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "الأكاديمية المصرية للعلوم" التي تروج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقبول الطلاب من خريجي الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بمجموع 50% في تخصصات (تمريض وتحاليل طبية، مساحة وخرائط، تكنولوجيا البترول، إدارة أعمال ومحاسبة، صحافة وإعلام، السياحة والفنادق والضيافة الجوية، حاسبات ونظم معلومات، لغات وترجمة) لمدة عامين، أو عام مكثف بدون التقيد بالمجموع وسنة التخرج، كما تروج لنفسها بمنح شهادات معتمدة وموثقة من الخارجية.

وفي هذا الصدد، وجه د.أيمن عاشور بمخاطبة كافة الجهات المختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشآت حال معاودة مُمارسة أعمالهما مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير للجنة الضبطية القضائية استمرارا لدورها في التصدي للكيانات الوهمية؛ تنفيذًا لتوجيهات الوزير.

وصرح د.عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة ، ويتم تحديثهما بشكل مُستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي.