شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة غدا وطقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
كما يشهد غدا طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.
متوقع أيضا أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة حدوث (20% تقريبا) على فترات متقطعة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.
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