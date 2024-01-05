"خد بالك".. رادار السرعة يتلقط 14 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 66864 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 14475 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 578 مخالفة السير دون تراخيص، 1592 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وأثمرت الجهود 24 مخالفة موقف عشوائي، 6 مخالفات شروط التراخيص، 70 مخالفة دراجة نارية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.