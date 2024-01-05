الأرصاد تكشف توقعات طقس ليلة عيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس غدا السبت، السادس من يناير الجاري، ليلة عيد الميلاد المجيد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد في بيان لها، الجمعة، أنه يسود غدا السبت طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، بارد على باقي الأنحاء.

وأشارت إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، غدا السبت، على النحو التالي: