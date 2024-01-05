شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام هندى: قوات تابعة للبحرية الهندية تصعد إلى السفينة المختطفة قرب الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل اعلام هندية عن مسئولين عسكريين، بقيام قوات تابعة للبحرية الهندية بالصعود إلى السفينة المختطفة قرب الصومال، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة إمبرى البريطانية، عن صعود عدد من المسلحون على سفينة شحن تحمل علم ليبيريا، وذلك أثناء إبحارها جنوب شرقى إيل بالصومال، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.