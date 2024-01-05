شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا السبت 6 يناير 2024 وفق خريطة التنبؤات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غد السبت 6 يناير 2024 . وتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، السبت، شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق. كما يشهد غد طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى بارد ليلا. وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، الجيزة العظمى 22 درجة والصغرى 14، القليوبية العظمى 22 درجة والصغرى 14.

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