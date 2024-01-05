شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تنتهى من صرف معاشات الأعضاء والورثة بـ150 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن النقابة قد انتهت من صرف معاشات الأعضاء والورثة يوم الثلاثاء الماضى، 2 يناير 2024، بإجمالى 150 مليون جنيه.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن ما يتردد بوجود قرارات من هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، من تغيير مواعيد صرف معاشات المعلمين أو تقليل عدد دفعات صرفها، هو عار تماما من الصحة.

وحذر نقيب المعلمين، من الانسياق خلف الشائعات، موضحا أن أى قرارات نقابية تخص المعلمين يتم إعلانها على الصفحة الرسمية لنقابة المهن التعليمية، مؤكدا أن جميع أعضاء هيئة مكتب النقابة، يعملون على تطوير وتحسين خدمات وامتيازات المعلمين وليس تقليلها.

وكان قد قال خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن إقرار تعديلات قانون النقابة يساهم فى حل أزمة معاشات المعلمين من خلال توفير موارد مالية مستقرة، لافتا إلى أن كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتا إلى أن قيمة أخر دفعة للمعاشات وصلت إلى 135 مليون جنيه، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، أى ما يقترب من الضعف.