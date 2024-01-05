شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يشارك باحتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد فى قصر الدوبارة والان مع تفاصيل الخبر
وهنأ خلف الزناتي، الأخوة المسيحيين ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، متمنياً السعادة والخير لجميع المسيحيين، داعيًا الله أن يحفظ مصر وتنعم دائما بالأمن والأمان، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة بين أبناء الشعب المصرى.
وأكد نقيب المعلمين، أن التاريخ يؤكد أن مصر للمصريين بكل فئاتهم ، موضحا أن المواطنة هي الأساس وهي المعيار الحاكم والموحد لكل أفراد الشعب في هذا الوطن.
وأضاف الزناتي أن الشعب المصري مسلمين ومسيحيين نسيج واحد مترابط ومتماسك تحت راية الدولة ورئيسها عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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