شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشارك الطائفة الإنجيلية الاحتفال بعيد الميلاد بكنيسة قصر الدوبارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الطائفة الإنجيلية بمصر، الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، والذي ترأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعقد بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تقديم التهنئة للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والأخوة المسيحيين ، معربة عن تمنياتها بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى شعبها العظيم بالخير والبركة، داعية الله أن يرزق مصر الرفعة والنهضة، وأن يحفظها رئيسًا وحكومةً وشعبًا دائمًا وأبدًا.