الزراعة: الانتهاء من زراعة 350 ألف فدان في مشروع الدلتا الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه حدث تطور فى الزيادة السكانية، مما تطلب زيادة المساحة المنزرعة من الرقعة الزراعية، مشيرا إلى أنه كان لابد من وجود فرصة لتأمين إحتياجات المواطن المصري اليوم وتأمين حقوق الأجيال القادمة.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن الدولة بدأت في تنفيذ العديد من المشروعات التي كان هدفها زيادة المساحة المنزرعة، مثل: مشروع الدلتا بإجمالي مساحة مستهدف زراعتها 2.2 مليون فدان، وبالفعل تم زراعة أكثر من 350 ألف فدان فى هذه المنطقة.

وتابع الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هذا المشروع فرصة خصوصا أنها مقامة على جانبي محور الضبعة، وبالتالي هناك فرصة كبيرة للربط بين الأسواق الرئيسية أو الموانئ الرئيسية فى منطقة الإسكندرية، وبالتالي فرص عمل.

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