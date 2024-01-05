"عشق ممنوع" ينتهي بجثة طفل سفاح داخل مستشفى الوراق

بفحص المترددين على المستشفى تزامنًا مع اكتشاف الواقعة توصلت جهوده العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الوراق وأوسيم إلى هوية المتهمين وأمكن ضبطهما.

تبين بالفحص أن فتاة جمعتها علاقة غير شرعية بشاب أثمرت عن طفل سفاح، ومع فشل زواجهما تخلصا من الجثمان أسفل سلم المستشفى.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012