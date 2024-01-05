"عشق ممنوع" ينتهي بجثة طفل سفاح داخل مستشفى الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هاني شعراوي ملابسات العثور على جثة رضيع حديث الولادة داخل مستشفى الوراق.
تبين بالفحص أن فتاة جمعتها علاقة غير شرعية بشاب أثمرت عن طفل سفاح، ومع فشل زواجهما تخلصا من الجثمان أسفل سلم المستشفى.
بفحص المترددين على المستشفى تزامنًا مع اكتشاف الواقعة توصلت جهوده العقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة الوراق وأوسيم إلى هوية المتهمين وأمكن ضبطهما.
أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.