أخبار مصر

رئيس البريد يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

وقال الدكتور شريف فاروق - في برقية التهنئة - "يسعدني أن أتقدم لقداستكم بأسمى التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على قداستكم وعلى جميع الإخوة الأقباط وجميع الشعب المصري بالخير وأن ننعم جميعا بالأمن والأمان والاستقرار.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements