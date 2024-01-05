شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وقال الدكتور شريف فاروق - في برقية التهنئة - "يسعدني أن أتقدم لقداستكم بأسمى التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على قداستكم وعلى جميع الإخوة الأقباط وجميع الشعب المصري بالخير وأن ننعم جميعا بالأمن والأمان والاستقرار.

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