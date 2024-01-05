شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365”: الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس السيسى يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. الطائفة الإنجيلية تحتفل بالعيد فى كنيسة قصر الدوبارة.. و"زكى": نعيش فرحة الميلاد وسط الأزمات العالمية.

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