شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى: مصر تصدت لمخطط تصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، موقف مصر وقيادتها السياسية وشعبها ضد العدوان على قطاع غزة ورفض تهجير أهل القطاع إلى سيناء أو تهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو تهجيرهم داخليا، مؤكدا أن مصر تصدت لمخطط تصفية القضية الفلسطينية.

وقال بري- فى حوار مع رئيس تحرير مجلة "روزاليوسف" الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى ببيروت- إن مصر تلعب الآن دورا رئيسيًا مع جميع الأطراف من أجل القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلى لم ولن يحقق هدفه فى قطاع غزة، معتبرا أن الهدف المعلن لإسرائيل هو القضاء على حماس فى حين أن المقاومة الفلسطينية لم تفقد إلا 10 % من قدراتها منذ اندلاع القتال ولديها قدرة على الصمود، أما الجيش الإسرائيلى فخسائره متعددة وكبرى سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا واستراتيچيًّا أيضًا – على حد ما ورد فى الحوار.

وأشار رئيس مجلس النواب اللبناني، إلى أن اقتصاد إسرائيل ينزف رغم كل ما يصل إليها من مساعدات، ولا تستطيع أن تستمر على هذا النحو لبضعة أشهر، معتبرا أن هذا هو مأزق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بخلاف ما تفرضه عليه خلافاته الداخلية فى الائتلاف الحكومى الهش، فضلا عن ملاحقته قضائيا، موضحا أن نتنياهو يسعى لمد أجل الحرب وتوسيع رقعتها وتوريط أطراف أخرى.



وحول الوضع فى لبنان.. أكد الرئيس برى أن بلاده تواجه تحديات حالية وتحديات مؤجلة، معتبرا أن التحديات الحالية يأتى على رأسها إنهاء الفراغ الرئاسى وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، أما التحديات المؤجلة فهى التى يبدأ لبنان فى مواجهتها بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وفى مقدمتها الأزمة الاقتصادية، معتبرا أن الفترة الحالية تشهد تعاونا كبيرا مع حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتى فى ظل مساع لتقريب كل وجهات النظر والالتفاف حول مصلحة لبنان.