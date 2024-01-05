وزير الطيران المدني يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعرب عن خالص تهانيه لجميع الأخوة الأقباط المصريين بعيد الميلاد المجيد، وجاءت تهنئة وزير الطيران: " أدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على قداستكم وعلى جميع المصريين بالخير واليُمن والبركات، وأن يعُم السلام على مصرنا الحبيبة، وعلى العالم أجمع بالأمن والأمان وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وكل عام وقداستكم بخير".