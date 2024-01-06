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ننشر مواقيت الصلاة السبت 6/1/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  


مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 50: 2

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء  6:31


الإسكندرية         وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:05

موعد صلاة العصر 2:52

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:34 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:16

موعد صلاة الظهر 11:56 م

موعد  صلاة العصر 2:45 م 

موعد صلاة المغرب 5:04 م

موعد صلاة العشاء 6:26  م.         

   مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 5:04

وقت صلاة الظهر 11:48 

موعد صلاة  العصر 2:42 م

وقت صلاة المغرب 5:02 م

وقت صلاة العشاء 6:22 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 5:07  ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 53: 2

موعد صلاة المغرب 5:15 م

موعد صلاة العشاء 6:32

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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