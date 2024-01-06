شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 6/1/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة الظهر 12:00 ص

موعد صلاة العصر 50: 2

موعد صلاة المغرب 5:09 م

موعد صلاة العشاء 6:31





الإسكندرية وقت صلاة الفجر 5:26 ص

موعد صلاة الظهر 12:05

موعد صلاة العصر 2:52

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:34 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 5:16

موعد صلاة الظهر 11:56 م

موعد صلاة العصر 2:45 م

موعد صلاة المغرب 5:04 م

موعد صلاة العشاء 6:26 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:04

وقت صلاة الظهر 11:48

موعد صلاة العصر 2:42 م

وقت صلاة المغرب 5:02 م

وقت صلاة العشاء 6:22 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:07 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

موعد صلاة العصر 53: 2

موعد صلاة المغرب 5:15 م

موعد صلاة العشاء 6:32