شكرا لقرائتكم خبر عن 14خطوة لتنشيط السياحة البيئية فى المحميات الطبيعية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدولة المصرية في إعطاء نموذج مميز وتجربة خاصة في السياحة الببيئية، والاستثمار البيئي في المشروعات الخضراء في محيط المحميات الطبيعية، لتوفير خدمات متنوعة تمكن الزوار من عيش تجربة سياحية فريدة، ترتقى للمستويات العالمية وتتوافق مع طبيعة المحميات، وتربطهم بالتراث الثقافي و البيئى وحمايته لكل محمية.

خلال هذا التقرير نرصد بعض الخطوات التي نفذتها وزارة البيئة لتعميم فكرة السياحة البيئية وتشجيع الاستثمار، حيث شهد عام 2023 تنفيذ العديد من الأعمال والتي بنيت على عدة محاور أساسية، منها تطوير البنية التحتية بالمحميات، ورصد وتصنيف حالة الأنظمة البيئية لحماية التنوع البيولوجى ودعم السياحة وتنفذيها للمرة الأولي علي المستوي الوطني.

- بدء أعمال تطوير قرية الغرقانة في محمية نبق بجنوب سيناء، وتنفيذ مشروع إنشاء 51 وحدة سكنية للسكان بقرية الغرقانة.

- الإنتهاء من رفع كفاءة مركزي زوار محمية نبق و رأس محمد.

- الانتهاء من تنفيذ اعمال تجديد وإعادة تأهيل مسارات جبل موسى بمحمية سانت كاترين.

- افتتاح نادى العلوم بمحمية قبة الحسنة، باعتباره أحد المرافق الضروريّةً لإدارة المحميات لتقديم خدمات التوعية البيئية والتعريف بالموارد الطبيعية بالمحميات وخصائصها وكيفية التعامل معها، وتلبية حاجاتهم الأساسية من المعلومات التعريفية، حول القضايا المتعلقة بتغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر .

- توقيع وثيقة اعتماد خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية، في محمية رأس محمد ومدينة شرم الشيخ، كأول نموذج مصري يهدف الى تنظيم عمليات الغوص والسباحة والاسنرولكينج وتحديد أماكن الصيد والطاقة الاستيعابية لكل منطقة بما يساهم في تحقيق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكافة الأطراف المستخدمة للموارد.

- اعتماد مخطط "التمنطق " المسئول عن تحديد مناطق الاستخدمات الحالية، والمستقبلية، ووضع رؤية التطوير لكل محمية على حدة ومتطلبات هذا التطوير.

- تنفيذ العديد من برامج رصد البيئات والأنواع بالمحميات الطبيعية ومنها بدء أول برنامج لرصد وتتبع أسماك القرش بالبحر الأحمر.

- تنفيذ خطة رصد للانواع المهددة بمحمية وادى الجمال من خلال مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الايطالي المرحلة الثالثة.

- اعلان أول تؤامة بين مصر و الأردن بالمحميات الطبيعية بالفيوم، لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، للحفاظ على التنوع البيولوجي.

- اطلاق حملة "حكاوى من ناسها" لدعم المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية كاول حملة من نوعها فى مصر لعرض التراث الثقافى و البيئى الغنى للمجتمع المحلى.

- اطلاق حملة ايكو ايجيبت لتنمية الوعي حول 11 مجتمعًا محليًا مختلفًا يعيشون في المناطق المحمية في مصر وحولها وعرض الإرث الثقافى و الأصول والتقاليد وفنون المطبخ والحرف اليدوية والموسيقى التراثية لتلك المجتمعات.

- اطلاق النسخة الثانية من مهرجان الطيور الدولي ببورسعيد لتصوير ومراقبة الطيور ببحيرة الفلامنجو في بورفؤاد ومحمية أشتوم الجميل لإطلاق منتج سياحي جديد

- إطلاق أول ثلاثة مواقع غوص جديدة، قبالة سواحل مدينة الغردقة؛ لحماية الشعب المرجانية الطبيعية، وتنمية سياحة الغوص بخلق تجربة لا تُنسى تجمع بين سحر التاريخ وجمال العالم البحري.

- افتتاح مشروع جرين شرم المنفذ من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة جنوب سيناء والممول من مرفق البيئة العالمي بمنحة قدرها 7 مليون دولار ولمدة 6 سنوات، لتحويل مدينة شرم الشيخ الى نموذج متكامل لمدينة سياحية مستدامة.

جدير بالذكر أنه أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرةالبيئ البيئة عن ارتفاع اجمالي دخل المحميات الطبيعية خلال عام 2023 عن العام الماضي بنسبة 160%، مما يعكس نجاح جهود وزارة البيئة في دعم الاستثمارات في القطاع البيئي وخاصة داخل المحميات.