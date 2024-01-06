شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات نقل ملكية السيارات إلكترونيا فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة المرور مجموعة من الشروط التى تتواجد عبر موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية لملاك السيارات، لتسهيل خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص. أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات: أولًا: عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، وتقديم تلك المستندات: - تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى). - تقديم السند القانوني الناقل للملكية. - تقديم مستند شهادة براءة الذمة. - تقديم مستند شهادة المخالفات. - تقديم مستند وثيقة التأمين الإجبارى عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة. ثانيا الإجراءات:- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة. ثانيا الإجراءات: - فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة. - فى حالة سريان الضرائب والرسوم للمركبة المنقول قيدها فيتم سداد رسوم النماذج فى الجهة المنقول إليها المركبة فقط.

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