شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: علاج 4 ملايين مريض من فيروس سى مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنها تسلمت المستوى الذهبى لإكمال مسار القضاء على فيروس الالتهاب الكبدى فى 2023 نتيجة لحملة 100 مليون صحة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه تم اختبار أكثر من 60 مليون شخص وعلاج أكثر من 4 ملايين شخص، وكانت كافة الخدمات مجانية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن معدل الإصابة بلغ 9 حالات لكل 100000 حالة جديدة سنويا ومستويات مماثلة للوفيات الناجمة عن الاصابة بالالتهاب الكبدى الفيروسى.

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت نجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة" في خفض معدل الإصابة بفروس سي من 300 حالة لكل 100 ألف مواطن عام 2014 إلى 9 حالات لكل 100 ألف مواطن في عام 2022.

جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان "أسباب الأمل" بمناسبة نهاية عام 2023، والذي تناول بعض الإنجازات الصحية العالمية، متضمنا دور وزارة الصحة والسكان المصرية.