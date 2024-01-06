حصاد الوزارات.. "الصحة": تخصيص 22 مليار جنيه لبند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين

الجمعة، 05 يناير 2024 05:00 م

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة الأوقاف تعلن انعقاد جلسة مقرأة كبار القراء المسجدية بـ"الحسين" غدا