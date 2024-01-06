أخبار مصر

حصاد الوزارات.. "الصحة": تخصيص 22 مليار جنيه لبند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. "الصحة": تخصيص 22 مليار جنيه لبند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

وزارة الصحة - أرشيفية القاهرة - سامية سيد - وزارة الصحة - أرشيفية
الجمعة، 05 يناير 2024 05:00 م

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

وزارة الأوقاف تعلن انعقاد جلسة مقرأة كبار القراء المسجدية بـ"الحسين" غدا

 

اضف تعليقاً

انسخ الرابط Short URL Copy

Trending Plus

الخليج 365 Trending

لا توجد تعليقات على الخبر

الأكثر قراءة

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements