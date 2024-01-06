شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. "الصحة": تخصيص 22 مليار جنيه لبند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وزارة الصحة - أرشيفية
الجمعة، 05 يناير 2024 05:00 م
شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزارة الأوقاف تعلن انعقاد جلسة مقرأة كبار القراء المسجدية بـ"الحسين" غدا
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