شكرا لقرائتكم خبر عن الإجراءات الاحترازية.. شروط المقابلات الشخصية لوظيفة معاون نيابة إدارية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة النيابة الإدارية عدة شروط وتعليمات لازمة للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023، وذلك لإجراء المقابلات الشخصية، بعد انتهاء سحب وتقديم الملفات التي بدأت عقب إعلان الهيئة عن المسابقة.

1. التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

2. ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

3. التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة.

5. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة) .

ويجب مراجعة البيانات بكل دقة وفى حالة وجود أي خطأ بالبيانات يتم الرجوع إلى الأمانة العامة للنيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر‎‎ لتعديل البيان الخطأ قبل موعد المقابلة بأسبوع.

وتبدأ المقابلات الشخصية للمتقدمين يوم السبت 13 يناير في تمام الساعة التاسعة صباحا بمقر هيئة النيابة الإدارية فى مدينة السادس من أكتوبر بميدان النجدة، وذلك للجامعات الآتية: القاهرة، عين سمش، حلوان، الإسكندرية، أزهر طناطا، أزهر دمنهور، أزهر تفهنا الاشراف، أزهر الفيوم، أزهر أسيوط، الزقازيق، بنها، المنوفية، بنى سويف، المنصورة، دمياط، بور سعيد. وسوف يتم الإعلان عن باقي الجامعات تباعا.

وللاستعـــــــلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به عبر الرابط الآتى:

https://apsys.westeurope.cloudapp.azure.com/Incident/Interviewdate