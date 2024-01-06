شكرا لقرائتكم خبر عن المواد الدراسية للثانوية العامة لكل شعبة استعدادا للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر
- المواد العامة التي تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب: (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية).
- المواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب: (التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء).
المواد التخصصية التى تضاف إلى المجموع:
- طلاب الشعبة الأدبية: (التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق ).
- طلاب الشعبة العلمية (العلوم): (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية)، طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): (الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية).
بالنسبة للغة الأجنبية:
- يؤدى الطالب الامتحان في إحدى اللغات الأجنبية التالية: الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية كلغة أجنبية أولى.
- يؤدى الطالب الامتحان في إحدى اللغات التالية: "الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الصينية" كلغة أجنبية ثانية.
- إذا كانت مادة اللغة الأجنبية الأولى للطالب هي اللغة الإنجليزية يتعين على الطالب أداء الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية في لغة من بين اللغات الآتية: (الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الصينية).
- إذا كانت مادة اللغة الأجنبية الأولى للطالب هي اللغة (الفرنسية أو الألمانية) فيشترط أن يكون امتحان الطالب للغة الأجنبية الثانية في مادة اللغة الإنجليزية.
- يؤدى الطالب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية باللغة التي أدى فيها الامتحان في الصفين الأول والثاني الثانوى ولا يجوز تغييرها مطلقا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز